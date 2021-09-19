قمر الحصاد يظهر فى السماء اليوم .. والخريف الاثنين القادم

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يضىء القمر سماء الليل يوم الاثنين 20 سبتمبر، و"الاعتدال" فى الخريف هو اللحظة التى تبدو فيها الشمس وكأنها تعبر خط الاستواء السماوى، ويتم التقاطها للإشارة إلى نهاية الصيف وبداية موسم الخريف.

وهذا العام، هذا هو رابع قمر مكتمل لهذا الموسم، ومن المقرر أن يرتفع فى الساعة 7:55 مساءً بالتوقيت الشرقى – وسيستمر فى السماء مكتملا لمدة ثلاثة أيام.

وفى المتوسط ​​، يرتفع القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس كل يوم، ولكن عندما يحدث اكتمال القمر بالقرب من الاعتدال الخريفى، ويرتفع القمر بعد 30 دقيقة فقط من غروب الشمس لإضفاء لونه الذهبى.

وقد حصل هذا القمر على اسمه فى القرن الثامن عشر الميلادى، عندما اعتمد المزارعون على توهج الجرم السماوى للقمر لحصاد المحاصيل فى وقت متأخر من الليل.

وفى الأيام التى سبقت الأضواء الكهربائية، اعتمد المزارعون فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية على ضوء القمر الساطع لتمديد يوم العمل إلى ما بعد غروب الشمس.

وكانت هذه هى الطريقة الوحيدة التى تمكنوا من جمع محاصيلهم الناضجة فى الوقت المناسب للسوق، وأصبح البدر الأقرب للاعتدال الخريفى "قمر الحصاد"، وكان دائمًا مشهدًا مرحبًا به.