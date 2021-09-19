بطل ملاكمة يترشح لمنصب الرئيس فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، خلال المؤتمر الوطنى لحزب "الشعب الديمقراطي-لابان"، اليوم الأحد، قبل باكياو ترشيحه من قبل الحزب لهذا المنصب، متعهدا بخدمة الشعب الفلبينى الذى قال إنه ينتظر تغيير الحكومة.
وقال باكياو، 42 سنة، فى كلمته: "أنا مقاتل وسأظل دائما مقاتلا داخل الحلبة وخارجها".
وأضاف: "باسم أبناء وطننا الذين يتوقون منذ أمد بعيد إلى تغيير جدى للحكومة، أتمنى من كل قلبى وشجاعة وبكل تواضع دعمكم".
باكياو هو رئيس فصيل حزب "الشعب الديمقراطى-لابان" الذى يقوده هو والسيناتور أكويلينو "كوكو بيمنتل الثالث".
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