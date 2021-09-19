صور.. قوارب البجعة سلاح طالبان للسيطرة على منطقة استراتيجية

جدة - نرمين السيد - وانتشرت صور ملتقطة من أفغانستان على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عناصر التنظيم وهم فى قوارب ترفيهية على شكل بجعة. وبحسب "سبوتنيك"، استخدم عناصر التنظيم القوارب الصغيرة المخصصة للترفيه والمنتشرة فى بحيرة حديقة "باند إى أمير" الوطنية، التى كانت نقطة عبور استراتيجية للمسافرين والسياح الدوليين والمحليين. وتحتوى الحديقة على مجموعة من ست بحيرات زرقاء عميقة تقع فى جبال هندو كوش، على بعد حوالى 45 ميلاً من مدينة باميان، والتى دمرتها طالبان فى عام 2001، بعد أن كانت موطنا لتماثيل بوذا، بحسب "ديلى ميل" البريطانية.

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