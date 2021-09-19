الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على مدفوعات برامج الفدية المشفرة

جدة - نرمين السيد - تستعد الإدارة الأمريكية للإعلان عن تدابير جديدة فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل، التى تشمل عقوبات ستجعل من الصعب على "القراصنة" الإلكترونيين السعى للحصول على مدفوعات بالعملات المشفرة فى هجمات الفدية الخبيثة "رانسوم وير".





وأوضح موقع "سى نت" التكنولوجى الأمريكى، فى تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة، أنَّ تلك الخطوة تأتى فى ظل استمرار هجمات برامج الفدية الخبيثة التى تستهدف الكيانات العامة والخاصة من جميع الأحجام فى الولايات المتحدة.

ووفقاً للموقع، وجدت دراسة أجرتها شركة الأمن السيبرانى "سوفوس" أنَّ متوسط تكلفة استرداد البيانات التى تخترقها برامج الفدية ارتفع من أكثر من 760 ألف دولار العام الماضى إلى 1.85 مليون دولار فى عام 2021.

وغالبًا ما يطلب المخترقون فى المقابل مدفوعات بالعملات المشفرة نظرًا لسهولة إرسالها. ومن الصعب -إن لم يكن مستحيلاً- على سلطات إنفاذ القانون تعقب المدفوعات بمجرد إرسال العملة المشفرة.

وأفاد الموقع بأنه على الرغم من عدم وجود إعلان رسمى حتى الآن، فقد تعلن وزارة الخزانة عن تلك العقوبات فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل.