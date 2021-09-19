وزارة الاتصالات تعقد ورشة عمل تقنية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة 109 من قيادات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى فى نحو 43 وزارة وهيئة عامة من الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.





وجاءت ورشة العمل استكمالًا لأنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، التى أطلقها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم الدعم الفنى المستمر للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى بالجهاز الإدارى للدولة، مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال ورشة العمل، تم التأكيد على أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية هو انتقال نوعى وليس مكانى، وانتقال لبيئة عمل رقمية ذكية وتشاركية، كما تم تسليط الضوء على جهود الوزارة لخلق بيئة عمل مناسبة، بدءًا من البنية التحتية ومرورًا بالأنظمة والتطبيقات، وصولًا لتأهيل العاملين وبناء قدراتهم الرقمية.

وتستمر الأكاديمية فى عقد لقاءات وورش عمل تفاعلية حول تقنيات التحول الرقمى ومنظومات مصر الرقمية، وستستكمل اللقاءات القادمة مناقشة التقنيات المختلفة للتحول الرقمى، والتركيز على مجال البيانات الضخمة، وذلك بالتوازى مع استكمال تنفيذ برامج تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم الانتهاء من تدريب نحو 33 ألف موظف بإجمالى 40 ألفا و212 شهادة، وتنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بالوحدات بواقع 1.397 موظفا وإجمالى شهادات 3.427 شهادة، وجارى تنظيم 10 برامج تدريبية تستهدف 1.651 من العاملين بالوحدات حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة الاتصالات قد وضعت خطة لتقديم الدعم الفنى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، تتضمن بناء هيكل تشغيلى للوحدات وتوفير برامج وورش عمل ولقاءات حوارية، لبناء القدرات العامة والتخصصية للقيادات والعاملين، إضافة إلى إطلاق أكاديمية دعم وحدات المعلومات والتحول الرقمى وإعداد دليل إجراءات العمل بها.