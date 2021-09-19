ببغاء يبتكر أداة تحل مشكلة إعاقته

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، قام الببغاء "بروس" بإيجاد حل لمشكلته، حيث صمم منقارا صناعيا بديلا عن منقاره المبتور، ليستخدمه فى عملية تنظيف ريشه وتناول الطعام أيضا.

وبحسب صحيفة "The New York Times"، صمم الببغاء "بروس" (9 سنوات من نوع كيا) منقارا صناعيا من خلال قلب مهام لسانه واستخدام اللسان كمنقار بديل يساعده فى حياته اليومية، ويستخدم أداة مساعدة أيضا، حيث يلتقط حصا صغيرة مناسبة، ويقوم بتمشيط ريشه بطرف الحجر.

وقام باحثون بدراسة هذه الحالة ونشروا نتائج الدراسة فى مجلة "nature"، وبحسب الباحثة فى الإدراك الحيوانى بجامعة "أوكلاند" والمؤلفة الرئيسية للدراسة، أماليا باستوس، فإن الببغاء يسقط الحصا بعد الانتهاء منها لكنه يعود ويستخدمها مرة أخرى عند الحاجة، معتبرة أن هذه السلوك هو سلوك مدروس وهو بمثابة "اكتشاف مستقل بالنسبة لهذا الحيوان الصغير".