سلامة النقل الأمريكى يعلق على توسع تسلا فى وضع القيادة الذاتية الكاملة

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المجلس الوطنى الأمريكى لسلامة النقل جينيفر هومندى، إن على شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" أن تعالج "قضايا السلامة الأساسية" قبل أن تتوسع فيما تسميه وضع "القيادة الذاتية الكاملة".





ووصفت المسئولة الأمريكية، وفق ما أورده موقع "ذا فيرج" التقنى - استخدام شركة "تسلا" لمصطلح "القيادة الذاتية الكاملة" بـ"المضلل وغير المسئول"، مضيفة أن الشركة "ضللت الكثير من الناس لإساءة استخدام التكنولوجيا". وذكر "ذا فيرج" أن المدير التنفيذى لشركة "تسلا" إيلون ماسك، قال فى وقت سابق من الشهر الجارى إن شركته تهدف إلى إطلاق إصدار أوسع لوضع القيادة الذاتية الكاملة بنهاية سبتمبر الجارى. وأشار الموقع إلى أن المجلس الوطنى الأمريكى لسلامة النقل يستطيع إجراء التحقيقات وتقديم التوصيات، ولكن ليس لديه سلطة إنفاذ.

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