المنتدى الدولى للاتصال الحكومى بالشارقة يبحث تأثير نظرية المؤامرة

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة أن فعاليات اليوم الأول من الدورة العاشرة للمنتدى الدولى للاتصال الحكومى، الذى يقام يومى 26 و27 سبتمبر المقبل، فى إكسبو الشارقة، تحت شعار "دروس الماضى، تطلعات المستقبل"، جلسة رئيسية تحت عنوان "نظرية المؤامرة.. هل يمكن اختراقها؟".

ويشارك فى الجلسة كل من، فهد الشليمى الظفيرى رئيس المنتدى الخليجى للأمن والسلام، وفيليب هاموند سياسى بريطانى ووزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث، ونارت بوران الرئيس التنفيذى للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية، وتركى الدخيل سفير المملكة العربية السعودية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى حين يدير الجلسة نديم قطيش، إعلامى فى قناة سكاى نيوز عربية.

وتتناول الجلسة نظرية المؤامرة من واقع تأثيرها على مناحى الحياة كافة، وما تشكله من تحديات أمام جهود إدارات الاتصال الحكومى، وذلك من خلال الإجابة على عدة تساؤلات أهمها، كيف يمكن تجاوز نظرية المؤامرة عندما تقاوم التغيير وتعرقل دور الحكومات؟ وكيف يمكن لإدارات الاتصال الحكومى أن تضع الخطط والبرامج لتجاوز تأثير نظرية المؤامرة؟ وهل يمكن أن تنجح استراتيجيات نظرية مؤامرة على نظرية المؤامرة نفسها، أى تحويل النظرية نفسها إلى مؤامرة للتأثير سلباً على المجتمعات والجماهير وذلك لإلغاء تأثيرها؟

كما تناقش الجلسة آليات تعزيز الثقة بين الحكومات والمجتمع، حيث ستركز فى هذا السياق على واحدة من كبرى التحديات التى واجهت إدارات الاتصال الحكومى فى العالم، وذلك فيما يتعلق بانطباعات الناس المسبقة أو ما يسمى بـ "نظرية المؤامرة" حول تناول لقاح فيروس كورونا دون الاستناد إلى دليل أو قاعدة علمية.

يشار إلى أن المنتدى الدولى للاتصال الحكومى فى دورته الجديدة يسلط الضوء على التجارب التاريخية فى الاتصال الحكومى، وأهم المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومى إقليمياً وعالمياً، كما يناقش وضع آليات لجهوزية التحول الذى تفرضه المتغيرات كضرورة لصناعة المستقبل وتحقيق طموحات المجتمعات، وتحليل تعاطى الاتصال الحكومى على مستوى العالم مع الأزمات والخروج بنتائج علمية تؤسس لآليات اتصال فعالة، إلى جانب مناقشة صناعة المحتوى على المنصات الاجتماعية ومدى بقاء قوة الإعلام بشكل مؤثر ضمن وسائل الاتصال الجماهيرى، ومستقبل الاتصال الحكومى وأدواره وعلومه ومناهجه.