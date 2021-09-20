ذهب ليخطب ابنتهم فطلبوا له البوليس .. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - الحب لا يعترف بالسن ولا باللون ولا بالمال.. هذه حقيقة يعملها الجميع، فـ القلب هو صاحب الكلمة العليا فى أى علاقة عاطفية، وهذا ما أكدته إحدى الشابات فى بريطانيا حيث شغفت بحب رجل يبلغ من العمر 61 عاما، بينما هى لا تتعدى الـ 19 عاما.





وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن أهل الفتاة أصيبوا بالذهول عندما شاهدوا العجوز يتقدم لخطبة ابنتهم فى منزلهم، حيث كانوا على اعتقاد أنه شاب مثلها، وهو الأمر الذى أغضبهم كثيرا حتى إنهم قاوموا رغبة ابنتهم بطلب الشرطة لـ "العريس". وقالت الشابة البالغة من العمر 19 عاما، إنها أحبته للغاية، وحينما تحدثت معه عبر الإنترنت كانت معجبة للغاية بطريقة تفكيره، وحينما تقابلا أصبحت مغرمة به ولا ترغب فى الزواج إلا منه. ولفتت الصحيفة إلى أن الرجل العجوز يبلغ من العمر 61 عاما، ويعول طفلين من زوجته السابقة، إلا أن الفتاة هددت والديها بأنها ستهرب معه وتتزوجه رغما عنهما إذا ما رفضوا حبيب القلب.

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