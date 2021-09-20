نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى الحدائق وكثافة بالدائرى

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى ما عدا الإسكندرية عند كوبرى مانويل.

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وكشف عن ظهور بعض الأحجام المتفرقة بمناطق الأعمال بالدائرى منها أعلى الكونيسة المتجه إلى المنيب، ومحور 26 يوليو عند ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعمل محاورها الداخلية بشكل مرض، عدا كوبرى الجيزة المعدنى الذى يشهد زحاما خلال ذلك التوقيت.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة، تشهد زحاما أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية إلى مناطق مدينة نصر، كما ترتفع الكثافة المرورية عند كوبرى الحلمية ويفضل سلوك كوبرى القبة كبديل.