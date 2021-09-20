كالعادة مع إذاعة «صباحك ومطرحك» أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وتفاعل المغردون خلال إذاعة "صباحك ومطرحك" مع هاشتاج "وانا فى طريقى مع يونس"، وعلقوا: "ملك الراديو"، "مود رايق"، "الوحيد القادر أنه يشقلب مودك 180 درجة ويخليك فى قمة السعادة".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.