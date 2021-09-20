صور- طريقة تنسيق البنطلون الجينز الغامق

جدة - نرمين السيد - وتستعين الكثير من الفتيات بالبنطلون الجينز الغامق لارتدائه بمختلف الإطلالات، فمن الممكن تنسيقه مع الكاجوال، لكونه مناسبا للخروجات الصباحية التى تحتاج إلى الكثير من الحركة، بالإضافة إلى حذاء رياضى كاجوال وملابس بسيطة.

وتحرص الفتيات على ارتدائه فى العمل، من خلال تنسيقه مع معطف طويل بلون داكن أو بلوزة بلون محايد مع تجنب الدرجات الساطعة، أو تنسيقه مع بليزر أنيق وحذاء ذى كعب متوسط.

وتتجنبه الكثير من السيدات فى إطلالات السهرة، ولكنه يمنح مرتديته إطلالة أنيقة جذابة ويتوقف ذلك على طريقة تنسيقه، ويحتاج إلى بلوزة ذات فتحة رقبة واسعة على شكل حرف V أو أن يكون ذا كتف واحد. يفضل أيضاً أن تكون خامتها مناسبة للسهرة مثل الشيفون، التل، الساتان، وتنسيقها مع صندل مفتوح ذى كعب عالى.

وإن كنت تمتلكين قوامًا نحيفًا، فلا يفضل ارتداء الجينز الغامق الضيق أو الـ Skinny لأنه سيزيد من نحافتك، بل يمكنك اختيار ذلك الواسع قليلا أو الذى يحتوى على بعض التفاصيل مثل الجيوب.