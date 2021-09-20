أوبو تستعد لإضافة كاميرات متعددة الاتجاهات فى هواتف «رينو» الجديدة

جدة - نرمين السيد - وسبق ونجحت أوبو فى تسجيل براءة اختراع لكاميرات متعددة الاتجاهات، لذا من المتوقع أن تضيف الشركة تلك الكاميرات فى سلسلة هواتف "رينو" الجديدة، وفقا لموقع "تايمز نيوز ناو". وتتمكن تلك الكاميرات من التقاط الصور من كافة جوانب الجهاز، وتسمح بالالتفاف وتحويل تركيزها إلى جوانب الهاتف باستخدام مرآة فائقة الدقة والنقاء. جدير بالذكر، أن أوبو سجلت مؤخرا أكثر من براءة اختراع، منها تقنية يمكن من خلالها التعرف على الشخص من نبض وريده.

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