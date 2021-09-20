فى بساطة وأناقة.. أجمل صور للبولندية جوانا كروبا

جدة - نرمين السيد - ولم تكتف جوانا كروبا بدورها كعارضة أزياء بل استغلت ملامحها وإطلالاتها البسيطة فى مجال التمثيل. وظهرت جوانا فى مسلسلات تلفزيون الواقع مثل الرقص مع النجوم وأفضل عارضة، وربات منزل حقيقيات فى ميامى. وتحرص البولندية على مشاركة متابعيها أبرز إطلالاتها التى تنال إعجابهم لبساطتها وأناقة ملابسها.

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