فى الصين.. تيك توك يسمح بـ 40 دقيقة فقط للمستخدمين دون 14 عاما

جدة - نرمين السيد - وأعلن التطبيق الصينى "Douyin" عن استمرار المستخدمين الذين أقل من 14 عاما فى الوصول إلى التطبيق ولكن فى وضع جديد يحمل اسم "وضع الشباب youth mode" لحمايتهم من المحتوى غير المناسب، وفقاً لموقع "The India Expres".

ولا يسمح التطبيق للشباب الذين أقل من 14 عاما للوصول إلى التطبيق سوى لمدة تصل إلى 40 دقيقة فقط فى اليوم، وسيكون هذا ما بين الساعة السادسة صباحاً والعاشرة مساءً.

وتساهم تلك الإجراءات الأكثر صرامة فى حماية الشباب من مخاطر الإنترنت ومنع انتهاك القيم الأخلاقية والتقليد الأعمى.