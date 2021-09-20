عمرها 79 عاما.. علماء يتوصلون لأصل كعكة تعود للحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - وأثارت تلك الكعكة حيرة العلماء حتى توصلوا إلى أنها تعود لعام 1942 أى منذ الحرب العالمية الثانية.
وذُهل العلماء من كيفية صمود تلك الكعكة أمام الحريق وغيره من الأحداث حتى الآن، وفقا لما جاء فى موقع "بليج تايمز".
وأشار مانفريد شنايدر، رئيس قسم الآثار فى لوبيك، إلى أنهم يجرون حاليا تنظيف الكعكة بواسطة خبير ترميم، حتى يتم حفظها.
ولا يوجد حتى الآن مثل تلك الاكتشافات فى البلدان التى مر بها الحروب، لذا تعد قيمة نادرة على الصعيد الوطنى فى لوبيك.
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