مميزات فائقة.. ريلمى تطرح هاتفها الجديد«Narzo 50A»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها تطرح سلسلة هواتف "Narzo 50" فى 24 سبتمبر الجارى. وستتضمن تلك السلسة هواتف ريلمى الجديدة "Narzo 50A" وهواتف أخرى لم يتم الكشف عنها، وفقا لموقع "Newsbytesapp". وجاءت تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر "Narzo 50A"، حيث يأتى ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميللى أمبير، بالإضافة إلى سعر رخيص يبلغ 2000 جنيه مصرى. ويزود الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة، والتى ستأتى بجودة عرض HD+، وبدقة 720X1600 بيكسل. ويحتوى على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، مع عدستين لم يتم الكشف عنهما بعد، وللتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو، فإن هاتف ريلمى الجديد سيأتى بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

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