طلاء ينقذ الأرض من التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - ويساعد ذلك الطلاء الذى طوره علماء من جامعة بوردو فى الولايات المتحدة الأمريكية، ذات اللون شديد البياض فى إنقاذ كوكب الأرض، لدوره فى مكافحة التغير المناخى من خلال تقليل استخدام تكييف الهواء، خصوصا فى المناطق ذات أشعة شمس حارة.

ودخل مؤخرا موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية لكونه شديد البياض بالمقارنة مع أى طلاء أبيض آخر.

ويتميز الطلاء فى قدرته على عكس 98.1% من الإشعاع الشمسى، بينما ينبعث منه أيضا حرارة الأشعة تحت الحمراء، وذلك لأنه يمتص حرارة أقل من الشمس مما ينبعث منها، وبذلك يكون السطح المغطى بالطلاء مبرد إلى درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المحيطة.

ويستخدم الطلاء نسبة عالية من مادة "كبريتات الباريوم"، وهو مركب يتواجد غالبا فى مستحضرات التجميل وورق الصور، وذلك وفقا لما قاله العلماء لصحيفة "يو إس إيه توداى".