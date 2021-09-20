جدة - نرمين السيد - ويساعد ذلك الطلاء الذى طوره علماء من جامعة بوردو فى الولايات المتحدة الأمريكية، ذات اللون شديد البياض فى إنقاذ كوكب الأرض، لدوره فى مكافحة التغير المناخى من خلال تقليل استخدام تكييف الهواء، خصوصا فى المناطق ذات أشعة شمس حارة.
ودخل مؤخرا موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية لكونه شديد البياض بالمقارنة مع أى طلاء أبيض آخر.
ويتميز الطلاء فى قدرته على عكس 98.1% من الإشعاع الشمسى، بينما ينبعث منه أيضا حرارة الأشعة تحت الحمراء، وذلك لأنه يمتص حرارة أقل من الشمس مما ينبعث منها، وبذلك يكون السطح المغطى بالطلاء مبرد إلى درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المحيطة.
ويستخدم الطلاء نسبة عالية من مادة "كبريتات الباريوم"، وهو مركب يتواجد غالبا فى مستحضرات التجميل وورق الصور، وذلك وفقا لما قاله العلماء لصحيفة "يو إس إيه توداى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاء ينقذ الأرض من التغير المناخى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.