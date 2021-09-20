لعشاق الدايت.. طريقة عمل فيليه الدجاج بالأعشاب

جدة - نرمين السيد - ويمكن استخدام الدجاج فى الكثير من الوصفات، لأجل فقدان الوزن ومنها "فيليه الدجاج بالأعشاب". ويمكن تحضير وصفة "فيليه الدجاج بالأعشاب للرجيم" بطريقة سهلة وسريعة، ونحتاج وقتها إلى: -4 قطع فيليه دجاج. -3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. -3 فصوص من الثوم المهروس. -2 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف. -ملعقة صغيرة ونصف من الريحان. -ملح. -فلفل أسود. -ملعقة صغيرة من البابريكا. -4 ملاعق صغيرة من عصير الليمون. -الروزمارى. طريقة التحضير: فى وعاء يجب وضع الزيت والثوم والزعتر والريحان والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والبابريكا والروزمارى. وتخلط تلك المكونات حتى تتجانس، ثم توضع قطع فيليه الدجاج فى وعاء وتغطيتها جيدا بالتتبيلة، ويغطى بعدها الوعاء وتنقع لمدة 4 ساعات. يجب دهن الشواية بقليل من الزيت وتشوى صدور الدجاج حتى تنضج من الجهتين.

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