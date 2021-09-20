بفوائد مبهرة.. أبل تستعد لطرح سماعات «AirPods 3» اللاسلكية

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تقوم الشركة بإطلاق سماعات "AirPods 3" فى شهر نوفمبر أو ديسبمر المقبل، وفقا لموقع "India Today". وأثبتت الدراسات الفائدة التى تقع على الفرد من وراء استخدام سماعات "AirPods 3"، وتحميهم من الأمراض الخطيرة. وأشارت الدراسات إلى أن تلك السماعات يمكنها التقاط صوت التنفس الخاص بالمستخدمين وتمكينهم من اكتشاف عدد من الأمراض الخطيرة. وستساعد تلك السماعة مستخدميها بالكشف عن الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسى أو القلب وتصلب الشرايين بمرجد التقاط صوت تنفس المستخدم، وذلك من خلال الميكروفونات المدمجة في الأجهزة لتتبع تطور المرض. وتقدم "AirPods 3" لمستخدميها ميزة الاستماع الحى، وتلعب دورا هاما فى الأماكن المزدحمة حيث تجعل الميكروفون خاص بالمستخدم فقط.

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