انطلاق أول بطولة لكاندى كراش فى الولايات المتحدة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع بيزنيس واير، فإن البطولة تستضيفها كلوى كارداشيان، وستشهد تنافس اللاعبين فى جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد بعضهم البعض لتتويج الفائز بها.

وسوف تنطلق المنافسة الأولى من نوعها فى اللعبة فى 23 سبتمبر الجاري، وستكون مفتوحة لأى لاعب كاندى كراش ساجا فى الولايات المتحدة، حيث يمكن لأى شخص تجاوز المستوى 25 فى التطبيق الدخول.

وبحسب "سبوتنيك"، ستعرض كلوى كارداشيان جانبها التنافسى وتحفز اللاعبين من جميع أنحاء البلاد، وستدعو طوال البطولة أصدقاء مشهورين للانضمام إليها.

وتقول "كارداشيان" : "أحب المنافسة، وأنا معجبة باللعبة، لذا فإن استضافة هذه البطولة أمر ممتع للغاية بالنسبة لى"، لافتة إلى أن أى شخص يعرفنى يعرف أننى أعتقد أننى الأكثر تنافسية فى عائلتى، ولا يختلف الأمر عندما يتعلق الأمر بكاندى كراش.

يشار إلى أن كاندى كراش أصبحت منذ عام 2012 ، ظاهرة عالمية، حيث جذبت مئات الملايين من اللاعبين من جميع أنحاء العالم وحافظت على مكانتها كواحدة من أكثر ألعاب الجوّال التى يتم لعبها عامًا تلو الآخر.

تنطلق البطولة فى 23 سبتمبر الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتقام جولات التصفيات فى الفترة من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، ولكن إذا لم تكن مؤهلاً، فستتاح للاعبين فرصة أخيرة للتأهل فى جولتى ويلد كارد.

من جهته قال تود جرين، رئيس كاندى كراش ساجا: "منذ ما يقرب من 10 سنوات، كانت كاندى واحدة من أكثر ألعاب الهاتف المحمول شعبية فى جميع أنحاء العالم، حيث تم تنزيلها أكثر من ثلاثة مليارات مرة، لآن يمكن للاعبين فى جميع أنحاء البلاد الذين افتخروا بكونهم الأفضل أن يضعوها على المحك ويواجهون، نحن متحمسون للسماح للمباريات بالبدء ونتطلع إلى رؤية من يستحق حقًا أن يُطلق عليه اللقب".