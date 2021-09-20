الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا تستقبل أول أطفالها

جدة - نرمين السيد - وذكر القصر، فى بيان أن المولود فتاة، وأنها ولدت يوم السبت فى مستشفى تشيلسى ووستمنستر فى العاصمة البريطانية لندن، ويبلغ وزنها 2.78 كيلو جراما، بينما لم يتم الكشف عن اسمها.

من ناحيتها، غردت الأميرة بياتريس (33 عاما) عبر حسابها على موقع "تويتر" بأنها "مسرورة'' لـ"مشاركة أخبار الولادة الآمنة لطفلتها''.

كما توجهت بالشكر لكل العاملين فى المستشفى "على رعايتهم الرائعة لها"، بحسب قولها.

وبحسب "سبوتنيك"، الأميرة بياتريس، التى تحتل المرتبة العاشرة فى خط خلافة العرش البريطانى، هى الابنة الكبرى للأمير أندرو وزوجته السابقة سارة "دوقة يورك".

وتزوجت الأميرة بياتريس من رجل الأعمال المليونير، إدواردو مابيلى موزى، فى يوليو 2020 فى حفل زفاف خاص أقيم داخل قصر وندسور، وحضره ملكة بريطانيا وزوجها الأمير الراحل فيليب.

وكانت الأميرة بياتريس أكدت الشهر الماضى أن مولودها الأول سيكون محظوظا لو كان مصابا باضطراب "عسر القراءة"، الذى تعانى منه وكذلك زوجها.