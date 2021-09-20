نتيجة تحدٍ جديد على تيك توك.. تخريب وفوضى فى المدارس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - انتشرت فى الأسابيع الأخيرة ظاهرة فوضى غير عادية فى المدارس الأمريكية، بعدما أخذ كثير من الطلاب فى جميع أنحاء البلاد فى تحطيم المرايا وسرقة أجهزة الإنذار بالحريق وسد المراحيض عمداً، وذلك بسبب تحدٍ جديد على تطبيق "تيك توك".





وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنَّ الطلاب يطلقون على التحدى الجديد اسم Devious Licks - أو اللعقات المخادعة - الذى يتضمن استعراضهم لسرقات ماكرة وتخريب متعمد للمرافق المدرسية فى مقاطع الفيديو، مع تشغيل مقطع صوتى مسرَّع من أغنية راب أمريكى فى الخلفية.

من جانبه، أعلن موقع "تيك توك" أنه سيزيل مقاطع الفيديو الخاصة بالتحدى الجديد ويعيد توجيه الروابط الإلكترونية ذات الصلة.

وصرّح متحدث باسم "تيك توك" لصحيفة "واشنطن بوست": "نحن لا نتسامح مع المحتوى الذى يروج للأنشطة الإجرامية أو يشارك فيها".

ومع ذلك، كشفت مديرة إحدى مدارس المرحلة الإعدادية فى ولاية فلوريدا الأمريكية، للصحيفة: "إن الطلاب لجأوا إلى إنشاء وسوم جديدة للتحدى مع تحريف الاسم، للتحايل على قيود تيك توك".

وأضافت: "الأمر كله يتعلق بحصد الإعجابات وما يُشعرهم بالشعبية على الإنترنت، فكل منهم يريد أن يصبح مشهوراً".

وقال جيفرى هانى، المتحدث باسم مقاطعة كانيونز التعليمية فى ولاية يوتا: "فى معظم الأحيان، تقع مسؤولية تنظيف كل هذه الفوضى فى النهاية على مسؤولى المدارس لدينا".