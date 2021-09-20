العثور على وعاء قديم فى الكرملين مصنوع بتقنية غامضة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، يقول كوفال: "هذا الإناء الفريد، صنعه حرفيون روس، وهو مغطى بصور بارزة ناتجة عن استخدام قوالب، فيها صورة وجه إنسان وحيوانات خيالية، وهذه أول مرة نعثر على مثل هذا الإناء".

ويضيف، عثر علماء الآثار فى الكرملين أيضا على قطع أثرية للقبيلة الذهبية كانت فى ذلك الوقت باهظة الثمن، وعلى أوان من الخزف الصينى وأخرى من خوارزم.

وتابع: "عثرنا على أكثر من 50 قطعة هى أجزاء لأوان مشابهة، وهذا عدد كبير بالنسبة للكرملين، لأنه خلال السنوات الماضية عثرنا فى الكرملين على حوالى 200 قطعة فقط".

ويشير الخبير، إلى أن جميع القطع التى عثر عليها علماء الآثار، تعود للقرون 14-16 ميلادى.

ويذكر أن خبراء معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بدأوا عمليات الحفر والتنقيب فى ساحة الكرملين الكبرى فى مايو عام 2019، وكانت النتيجة العلمية الرئيسية لعملهم، هى اكتشاف بقايا مبانى الهيئات الحكومية المركزية للدولة الروسية خلال القرنين 16-17.

وعثر علماء الآثار فى عام 2020 على قطع أثرية مختلفة وأشياء تعود للقرون 14-16، يعتقد أنها لطبقة النبلاء.