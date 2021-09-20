جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الحدث للمدعوين فقط وغير متاح للجمهور، مضيفًا أن دعوة حضور الحدث لا تعطى تفاصيل كثيرة عن فاعلياته إلا أنها تشير فقط إلى "أخبار حول آخر أجهزة أمازون وميزاتها وخدماتها".
وأشار إلى أنه فى السنوات السابقة، أعلنت أمازون خلال هذا الحدث عن مكبرات صوت "إيكو" جديدة ، وتحديثات لبرنامج "أليكسا"، وأجهزة توجيه "ييرو" جديدة، وكاميرات "رينج" المحدثة، وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمازون تكشف عن أحدث أجهزتها وخدماتها 28 سبتمبر الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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