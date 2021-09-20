أمازون تكشف عن أحدث أجهزتها وخدماتها 28 سبتمبر الجارى

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الحدث للمدعوين فقط وغير متاح للجمهور، مضيفًا أن دعوة حضور الحدث لا تعطى تفاصيل كثيرة عن فاعلياته إلا أنها تشير فقط إلى "أخبار حول آخر أجهزة أمازون وميزاتها وخدماتها".

وأشار إلى أنه فى السنوات السابقة، أعلنت أمازون خلال هذا الحدث عن مكبرات صوت "إيكو" جديدة ، وتحديثات لبرنامج "أليكسا"، وأجهزة توجيه "ييرو" جديدة، وكاميرات "رينج" المحدثة، وغيرها.