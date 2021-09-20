سيارات إيلون ماسك فى مرمى نيران «سلامة النقل» الأمريكى

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المجلس الوطنى الأمريكى لسلامة النقل جينيفر هومندى، إن على شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" أن تعالج "قضايا السلامة الأساسية" قبل أن تتوسع فيما تسميه وضع "القيادة الذاتية الكاملة".





ووصفت المسئولة الأمريكية - وفق ما أورده موقع "ذا فيرج" التقنى - استخدام شركة "تسلا" لمصطلح "القيادة الذاتية الكاملة" بـ"المضلل وغير المسئول"، مضيفة أن الشركة "ضللت الكثير من الناس لإساءة استخدام التكنولوجيا".

وذكر "ذا فيرج" أن المدير التنفيذى لشركة تسلا إيلون ماسك، قال فى وقت سابق من الشهر الجارى إن شركته تهدف إلى إطلاق إصدار أوسع لوضع القيادة الذاتية الكاملة بنهاية سبتمبر الجارى.

وأشار الموقع إلى أن المجلس الوطنى الأمريكى لسلامة النقل يستطيع إجراء التحقيقات وتقديم التوصيات، ولكن ليس لديه سلطة إنفاذ.

من جهة أخرى، قاربت شركة تسلا، الرائدة فى إنتاج السيارات الكهربائية، على الانتهاء من إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل، وخالية من عجلة القيادة والدواسات، ما سيحدث ثورة فى صناعة السيارات.

وأكد إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، الشهر الجارى، رغبته فى إنتاج سيارة مستقلة عن التدخل البشرى، مؤكدا أنها يمكن أن ترى النور عام 2023.

ومن أجل شحن سيارات تسلا، يسعى ماسك، إلى تحويل كل منزل بأمريكا إلى محطة طاقة موزعة من شأنها توليد الطاقة وتخزينها وحتى إعادة توصيلها إلى شبكة الكهرباء، وكل ذلك باستخدام منتجات الشركة.