عطل فى تويتر فى أنحاء مختلفة من العالم

جدة - نرمين السيد - اشتكى مستخدمو "تويتر" فى دول مختلفة من اضطرابات واسعة النطاق فى عمل الشبكة الاجتماعية، وفقا لبيانات موقع Downdetector المختص فى مراقبة انقطاع الإنترنت عن المنصات العالمية.





وبدأت الشكاوى حول مشاكل عمل الشبكة الاجتماعية فى الظهور بعد حوالى الساعة 20:41 بتوقيت موسكو، حيث تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل رئيسى من قبل المستخدمين الأمريكيين. كما لوحظ العطل فى كندا وعدد من الدول الأوروبية منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا. واشتكى معظم المستخدمين من صعوبة تشغيل موقع وتطبيق "تويتر".

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