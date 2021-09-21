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التحقق من 30 مليون سيارة بأمريكا بسبب وسائد الأمان

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أحمد جاد 2021-09-20 23:50 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة حركة المرور بدأت بالتحقق من عطل محتمل فى نحو 30 مليون سيارة مزودة بوسائد أمان من إنتاج شركة "تاكاتا" اليابانية.

وحسب موقع "ذى هيل"، فإن الفحص قد يشمل نحو 30 مليون سيارة من أكثر من 20 شركة، صنعت خلال الفترة بين 2001 و2019.

وأكدت "روسيا اليوم"، أنه من بين المنتجين الذين ستتعرض سياراتهم للتحقق شركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"هوندا" و"نيسان موتور" و"سوبارو" و"فيرارى" و"مازدا" و"تويوتا" و"بى إم دبليو" و"جاغوار لاند روفر" و"تسلا" و"كرايسلر" وغيرها.

ولم تعلن الإدارة الأمريكية عن التحقيق رسميا، لكنها أبلغت الشركات المنتجة للسيارات بأعمالها.

يذكر أنه تم سحب نحو 100 مليون من وسادات الأمان من إنتاج شركة "تاكاتا" اليابانية خلال الفترة بين 2013 و2020. وأسفرت المشاكل مع وسائد الأمان لهذه الشركة عن مصرع ما لا يقل عن 28 شخصا وإصابة أكثر من 400 خلال تلك السنوات.

وأعلنت شركة "تاكاتا" عجزها عن سداد الديون فى عام 2017، وفى 2018 اشتراها كونسورتيوم مستثمرين برئاسة Key Safety Systems الأمريكية، التابعة لشركة Ningbo Joyson Electronic الصينية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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