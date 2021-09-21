التحقق من 30 مليون سيارة بأمريكا بسبب وسائد الأمان

وحسب موقع "ذى هيل"، فإن الفحص قد يشمل نحو 30 مليون سيارة من أكثر من 20 شركة، صنعت خلال الفترة بين 2001 و2019.
وأكدت "روسيا اليوم"، أنه من بين المنتجين الذين ستتعرض سياراتهم للتحقق شركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"هوندا" و"نيسان موتور" و"سوبارو" و"فيرارى" و"مازدا" و"تويوتا" و"بى إم دبليو" و"جاغوار لاند روفر" و"تسلا" و"كرايسلر" وغيرها.
ولم تعلن الإدارة الأمريكية عن التحقيق رسميا، لكنها أبلغت الشركات المنتجة للسيارات بأعمالها.
يذكر أنه تم سحب نحو 100 مليون من وسادات الأمان من إنتاج شركة "تاكاتا" اليابانية خلال الفترة بين 2013 و2020. وأسفرت المشاكل مع وسائد الأمان لهذه الشركة عن مصرع ما لا يقل عن 28 شخصا وإصابة أكثر من 400 خلال تلك السنوات.
وأعلنت شركة "تاكاتا" عجزها عن سداد الديون فى عام 2017، وفى 2018 اشتراها كونسورتيوم مستثمرين برئاسة Key Safety Systems الأمريكية، التابعة لشركة Ningbo Joyson Electronic الصينية.
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