تويتر تدفع 809 مليون دولار بسبب تضليل المستثمرين

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، إلى أن صفقة التسوية تنص أيضا على الشركة ورؤسائها التنفيذيين جاك دورسى وريتشارد كوستولو بالاستمرار فى الامتناع عن ارتكاب أى أخطاء أو أفعال غير ملائمة.

وأضافت الصحيفة أن الدعوى تزعم أن شركة تويتر خلال نوفمبر 2014 عقدت تجمعا حماسيا للمحللين فى محاولة لدعم ثقة المستثمر، كما دعت أن تويتر قدمت توقعات نمو غير واقعية خلال الفعالية لتهدئة شكوك المستثمرين.

ومن جانبها، ذكرت الشركة فى بيان أنها تنوى دفع غرامة التسوية بأموال نقدية بحلول نهاية 2021.