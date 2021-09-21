نسخة نادرة من الدستور الأمريكى فى مزاد بـ20 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وقالت دار سوثبى للمزادات، التى ستعرض النسخة، إنها واحدة من 11 نسخة متبقية، والأخيرة المملوكة ملكية خاصة، من أول طباعة للنص النهائى للوثيقة والذى وضعه مندوبو المؤتمر الدستورى لعام 1787.

وكانت صياغة الدستور الأمريكى قد تمت فى اجتماعات سرية عقدت فى مدينة فيلاديلفيا، بهدف إرساء الأساس للديمقراطية الأمريكية، ومنح المواطنين الحقوق الأساسية، وتم طبع 500 نسخة من الطبعة الرسمية للدستور بصورة نهائية وتوزيعها على المندوبين.

وتعد هذه النسخة، التى ستعرض فى نوفمبر المقبل، ملكا لدوروثى تابر جولدمان، من هواة المقتنيات النادرة، وكانت تخص فى بادئ الأمر زوجها الراحل هوارد والذى اشتراها عام 1988 مقابل 165 ألف دولار، وسيتم عرضها ضمن مجموعة مقتنيات أخرى من الوثائق الأمريكية النادرة المملوكة لعائلة جولدمان.