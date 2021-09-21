جدة - نرمين السيد - وقالت دار سوثبى للمزادات، التى ستعرض النسخة، إنها واحدة من 11 نسخة متبقية، والأخيرة المملوكة ملكية خاصة، من أول طباعة للنص النهائى للوثيقة والذى وضعه مندوبو المؤتمر الدستورى لعام 1787.
وكانت صياغة الدستور الأمريكى قد تمت فى اجتماعات سرية عقدت فى مدينة فيلاديلفيا، بهدف إرساء الأساس للديمقراطية الأمريكية، ومنح المواطنين الحقوق الأساسية، وتم طبع 500 نسخة من الطبعة الرسمية للدستور بصورة نهائية وتوزيعها على المندوبين.
وتعد هذه النسخة، التى ستعرض فى نوفمبر المقبل، ملكا لدوروثى تابر جولدمان، من هواة المقتنيات النادرة، وكانت تخص فى بادئ الأمر زوجها الراحل هوارد والذى اشتراها عام 1988 مقابل 165 ألف دولار، وسيتم عرضها ضمن مجموعة مقتنيات أخرى من الوثائق الأمريكية النادرة المملوكة لعائلة جولدمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسخة نادرة من الدستور الأمريكى فى مزاد بـ20 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.