أكبر التوائم سنا فى العالم .. يابانيتان تدخلان موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - أعلنت موسوعة جينيس لـ الأرقام القياسية، أن شقيقتين يابانيتين تم اعتمادهما من قبل الموسوعة باعتبارهما أكبر توأم متطابق فى العالم، حيث يبلغان من العمر 107 أعوام و 330 يوما.





ولدت الشقيقتان أومينو سومياما وكومى كوداما فى جزيرة شودوشيما فى غرب اليابان فى 5 نوفمبر 1913، وهما الشقيقتان "الثالثة والرابعة" من بين 11 شقيقا. وقالت "جينيس" فى بيان لها، إن الشقيقتين حتى الأول من سبتمبر حطمتا الرقم القياسى السابق البالغ 107 سنوات و175 يوما الذى سجلته الشقيقتان التوأم اليابانيتان المشهورتان كين ناريتا وجين كانى. وتم فصل سومياما بعد الانتهاء من المدرسة الابتدائية، عندما تم إرسال كوداما للعمل كخادمة فى أويتا بجزيرة كيوشو الرئيسية فى جنوب اليابان.

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