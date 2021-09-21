نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بمحور 26 يوليو وأعلى كوبرى المطرية

جدة - نرمين السيد - وكشف صابر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى ما عدا الإسكندرية فى مخرج طريق الإسكندرية عند كارفور لطريق مدخل القاهرة.

وأشار صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأعلن ظهور بعض الأحجام المتفرقة بمناطق الأعمال بالدائرى منها أعلى الكونيسة المتجه إلى المنيب، ومحور 26 يوليو عند ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأوضح أن محافظة الجيزة تعمل محاورها الداخلية بشكل مرض، عدا أمام محطة مترو الجامعة فى الطريق القادم من فيصل ومتجه للدقى، لذلك يفضل سلوك منزل شارع مراد أو شارع الجامعة.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة تشهد زحاما فى بعض المناطق منها أسفل كوبرى المشير أبو غزالة إلى مناطق نادى الأهلى، ونصح بسلوك شينزو، بالازدحام عند مستشفى الطيران، كما ظهرت بعض الأحجام أعلى كوبرى المطرية القادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، لذلك يفضل استخدام كوبرى سراى القبة.