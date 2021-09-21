العثور على آثار لجدار جليدى بارتفاع كيلومتر فى اسكتلندا

جدة - نرمين السيد - وقال فى حديث أدلى به لصحيفة محلية إنه وصل منطقة (داندى) الاسكتلندية ليزور صديقته حيث اضطر إلى البقاء فى منزلها لفترة ما بسبب فرض قيود الحجر الصحى على سكان المدينة وبدأ فى دراسة تضاريسها القديمة.

وبحسب "روسيا اليوم"، توصل إلى استنتاج مفاده بأن جدارا جليديا ضخما اقترب من المنطقة منذ 20 ألف عام، أى فى العصر الجليدى السابق، وكان ارتفاعه كيلومترا واحدا.

وقرر العالم أن يرسم مخططا لزحف الجليد فى اسكتلندا وصوّر بالتعاون مع صديقه، كايران دونكان من جامعة "داندى" مقطع فيديو أظهر اقتراب الجدار الجليدى الضخم من المدينة، وصار الفيديو يتمتع بشعبية على شبكة الإنترنت لدى السكان المحليين.

وأعاد العالم إلى الأذهان أن كل الجزر البريطانية تقريبا كانت مغطاة فى العصر الجليدى بطبقة من الجليد، أما الجليد الذى غطى شمال اسكتلندا فكان بسماكة كبيرة جدا، ورسم ماكس وصديقته على خلفية مدينة داندى جدارا جليديا عملاقا صار يشبه جدار The Wall الذى رآه البشر فى مسلسل "صراع العروش" والذى كان يفصل 7 مملكات عن منطقة مجهولة وكان ارتفاعه 200 متر.

بينما كان ارتفاع جدار الجليد الحقيقى 1.000 متر، أى أعلى بمقدار 5 أضعاف.

وقال ماكس إن الجدار ذاب مع مرور الوقت وحدث ذلك منذ 11 ألف عام.