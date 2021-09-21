مع بدء إذاعة «صباحك ومطرحك».. مغردون: أجمد مود مع أحمد يونس

جدة - نرمين السيد - بمجرد بدء إذاعة حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" الذة يقدمه الإذاعى أحمد يونس على الراديو 9090، نشر عدد كبير من مستخدمى "تويتر" عبر حساباتهم تغريدات بهاشتاج «يونس اتى فى الحال».





وأعرب المغردون على حساباتهم الشخصية على "تويتر" عن سعادتهم أثناء الاستماع لحلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك"، وتفاعلوا مع الهاشتاج، قائلين: "ملك الراديو"، "أفضل توقيت"، "انت ويونس والمزيكا وبس"، "أجمد مود صباحى تبدأ بيه يومك هيكون مع أحمد يونس فى صباحك ومطرحك".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.