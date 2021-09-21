صور- طريقة تنسيق السويت شيرت فى خريف 2021

جدة - نرمين السيد - وتختلف طريقة ارتداء السويت شيرت فى الخريف لأجل الظهور بأناقة خلال الأجواء الخريفية المائلة للبرودة.

ويمكن الاستعانة بالسويت شيرت مع قميص بلون محايد أو منقوش مع إظهار أجزاء من القميص أسفل السويت شيرت أو الياقة وجزء من الأكمام، حتى يمنح إطلالة عملية أنيقة.

وتعشق الكثير من الفتيات الاستعانة بالإطلالات العصرية الدافئة، لذا يمكن ارتداء السويت شيرت مع الجاكيت المنفوخ الذى بدون أكمام، أو تنسيقه مع تنورة البليسيه وحذاء رياضى.

وللحصول على إطلالة نصف رسمية فى العمل، يفضل تنسيق السويت شيرت مع تنورة مستقيمة من الجلد وحذاء أو بوت بكعب عال، لمواكبة أحدث صيحات الموضة فى خريف وشتاء 2021.

إن كنت من عشاق البنطلونات المطاطية الرياضية، فيمكنك ببساطة تنسيقها مع سويت شيرت أنيق وحذاء رياضى لإطلالة نهارية كاجوال.