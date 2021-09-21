جدة - نرمين السيد - وأشار يونس خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من "صباحك ومطرحك" إلى أن الامتنان يعد طاقة حب إيجابية، وخلال اليوم العالمى له يحتاج الفرد إلى الشكر على كل شىء سواء الأشخاص الذين بجانبك خلال الشدة والمواقف المختلف.
ونصح مستمعيه بأن يكون لديهم يقين بأن الخير قادم، وقال: "فى اليوم العالمى للامتنان اشكر جسمك عشان بتقدر تعمل كل حاجة، اشكر زوجتك وأولادك والناس اللى وجودهم فارق فى حياتك".
واقترح خلال ذلك اليوم بكتابة نعم الله، حتى يتم إدراك أن منح الله لا مثيل لها، لأن فى عدم التأكد من ذلك تزال النعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم العالمى للامتنان.. نصيحة أحمد يونس لمستمعيه فى «صباحك ومطرحك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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