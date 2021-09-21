اليوم العالمى للامتنان.. نصيحة أحمد يونس لمستمعيه فى «صباحك ومطرحك»

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من "صباحك ومطرحك" إلى أن الامتنان يعد طاقة حب إيجابية، وخلال اليوم العالمى له يحتاج الفرد إلى الشكر على كل شىء سواء الأشخاص الذين بجانبك خلال الشدة والمواقف المختلف.

ونصح مستمعيه بأن يكون لديهم يقين بأن الخير قادم، وقال: "فى اليوم العالمى للامتنان اشكر جسمك عشان بتقدر تعمل كل حاجة، اشكر زوجتك وأولادك والناس اللى وجودهم فارق فى حياتك".

واقترح خلال ذلك اليوم بكتابة نعم الله، حتى يتم إدراك أن منح الله لا مثيل لها، لأن فى عدم التأكد من ذلك تزال النعم.