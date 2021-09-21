مناسب للشباب.. سعر ومواصفات هاتف «Oppo A16»

جدة - نرمين السيد - ويعد "Oppo A16" من الهواتف المفضلة للشباب، ويرجع ذلك بسبب سعره المناسب وإمكانياته المتميزة.

وتم إطلاق الهاتف فى الأسواق الهندية، على أن يتم إطلاقه تباعاً للأسواق العالمية، وفقا لموقع "Newsbytesapp".

ويأتى هاتف "Oppo A16" بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة، والتى تأتى بدقة 720X1600 بيكسل.

ويزود الهاتف كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع عدسة أحادية بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو، والتى تأتى بدقة 8 ميجابيكسل.

ويتوفر بالهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، كما أنه يملك بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير.

وجاء هاتف أوبو الجديد بسعر "Oppo A16" أى ما يعادل 3 آلاف جنيه مصرى.