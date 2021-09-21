صور.. أجمل فساتين عارضة الأزياء الأوكرانية ميشا رومانوفا

جدة - نرمين السيد - ونالت ميشا رومانوفا شهرة واسعة مع مشاركتها فى عرض الأزياء، وظهورها على أغلفة المجلات العالمية. ودخلت ميشا رومانوفا عالم الموضة والأزياء فى عمر صغير، ونالت إطلالاتها إعجاب متابعيها لحرصها على الظهور فى أناقة وجاذبية. وتحرص عارضة الأزياء صاحبة الـ31 عاما، على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" أبرز إطلالاتها وأنشطتها اليومية.

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