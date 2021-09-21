فيديو- شاب فرنسى يسير على حبل بطول 700 متر

جدة - نرمين السيد - ونجح ناثان، البالغ من العمر 27 عاما، من السير على الحبل بداية من برج إيفل حتى مسرح شايو على الجانب الآخر من نهر السين فى العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت وكالة "رويترز" فيديو للمغامر وهو يسير على الحبال المشدودة التى على ارتفاع 70 مترا، حيث سار قرابة نصف ساعة.

وتدرب الشاب الفرنسى على اليسر فوق الحبال لفترة 4 سنوات، وكان بولين قد سجل رقما قياسيا فى عام 2017 بعد أن قطع مسافة قدرها كيلومتر واحد مشيا على الحبل داخل المدينة.