خلال العام الجارى.. جوجل تستعد لطرح هاتفها القابل للطى «Pixel Fold»

جدة - نرمين السيد - وسيأتى هاتف جوجل الجديد "Pixel Fold" بشاشة كبيرة من نوع LTPO OLED، مع معدل تحديث متغير، وفقا لموقع "XDA Developers".

ويتوفر بالهاتف العديد من الميزات ومنها ميزة شريط المهام المخفى، التى ستساعد على الانتقال بشكل سريع بين التطبيقات، على غرار ما حصل عليه هاتف سامسونج الجديد القابل للطى Glaxy Z Fold 3.

لم يتم الكشف عن المزيد من المواصفات التى سيحصل عليها هاتف جوجل القادم القابل للطى بالرغم من أن الشركة تقوم بالعمل عليه منذ عامين، لكن ربما سيكون أكبر مفاجآت شركة جوجل خلال العام الحالى 2021، يأتى هذا قبل أيام من إطلاق جوجل سلسلة هواتفها الذكية Pixel 6.