جدة - نرمين السيد - وسيأتى هاتف جوجل الجديد "Pixel Fold" بشاشة كبيرة من نوع LTPO OLED، مع معدل تحديث متغير، وفقا لموقع "XDA Developers".
ويتوفر بالهاتف العديد من الميزات ومنها ميزة شريط المهام المخفى، التى ستساعد على الانتقال بشكل سريع بين التطبيقات، على غرار ما حصل عليه هاتف سامسونج الجديد القابل للطى Glaxy Z Fold 3.
لم يتم الكشف عن المزيد من المواصفات التى سيحصل عليها هاتف جوجل القادم القابل للطى بالرغم من أن الشركة تقوم بالعمل عليه منذ عامين، لكن ربما سيكون أكبر مفاجآت شركة جوجل خلال العام الحالى 2021، يأتى هذا قبل أيام من إطلاق جوجل سلسلة هواتفها الذكية Pixel 6.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال العام الجارى.. جوجل تستعد لطرح هاتفها القابل للطى «Pixel Fold» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.