بوزن 700 كيلوجرام.. صيد تمساح آكل للبشر

جدة - نرمين السيد - وتمكن الصيادون مساء أمس من الوقوع بالتمساح الذى يزن 700 كيلوجرام مع فريق من الدفاع المدنى شرقى البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن قوة الدفاع المدنى الماليزية تمكنت من صيد التمساح، الذى يزن ما يقدر بنحو 700 كيلوجرام، فى منطقة بابار بالجزء الماليزى من جزيرة بورنيو.

وأشار تقديرات المسؤولين المحليين بأن ذلك التمساح يعد من أكبر الزواحف فى العالم وهو آكل للبشر.

ويعتبر واحدا ضمن 13 ألفا من تماسيح مصبات الأنهار والمياه المالحة، التى تقع على مقربة خطيرة من قرى الصيد بطول الأنهار والخلجان فى ولايتى صباح وساراواك الماليزيتين، فى بورنيو، حيث برزت المخاطر التى تشكلها هذه الحيوانات المفترسة بسبب الفيضانات المتكررة.

وشهدت البلاد أربعة أسابيع خلال شهرى يونيو ويوليو من العام الماضى واحدة من أكثر الفترات دموية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل ثلاث هجمات قاتلة فى المنطقة.

كما أنه من المرجح أن توجد الزواحف العملاقة فى شرق ماليزيا، فإنها تظهر أحيانا حول الجزء شبه الجزيرة من البلاد بين تايلاند وسنغافورة.