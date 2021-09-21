اليوم.. آخر أيام فصل «الصيف»

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر ودول النصف الشمالى من الكرة الأرضية ستشهد غدا ذروة الاعتدال الخريفى، فى الساعة 21 والدقيقة 22 بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وطوله سيكون حوالى 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة حتى الانقلاب الشتوى فى 21 ديسمبر القادم.

وأضاف أن الشمس ستكون على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف.

ومن جانبه، أشار المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان صحفى، إلى أن السبب فى حدوث الاعتدال الخريفى يرجع لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض فى وضعية لا مائل بعيدا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.

وأوضح أن الشمس ستشرق يوم الاعتدال غدا من نقطة الشرق الأصلية وتغرب فى نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب فى كل أنحاء العالم ويكون طول الليل النهار "تقريبا" متساوى بطول 12 ساعة.

وقال إنه يلاحظ أن اليوم الأول من الخريف يمكن أن يختلف من يوم 21 إلى 24 سبتمبر ولا يبدأ فى نفس اليوم خلال السنوات، فمن المعروف أن محور الأرض يبقى ثابتًا نسبيًا بالنسبة للنجوم أثناء دورانها حول الشمس، ولكن يتغير اتجاهه بالنسبة إلى الشمس على مدار العام، لذلك يفترض أن الاعتدال الخريفى يجب أن يبدأ فى نفس اليوم من كل عام.

وأكد أن الدخول فى فصل الخريف لا يعنى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن التغير فى الطقس سيحدُث بشكل تدريجى خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا، وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجوية؛ لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء لذا تتقلب فيه درجات الحرارة باستمرار، كما أنه يُعتبر البداية الفعلية لموسم الأمطار فى العديد من الدول العربية، حيث تكثر حالات عدم الاستقرار الجوى، بما فى ذلك فى شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيه فرص تساقط الأمطار الرعدية فى منطقة الخليج العربى.