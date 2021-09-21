إل جى تطرح تلفازا يدعم تقنيات الذكاء الاصناعى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن التلفاز "QNED Mini" يأتى مدعما بتقنيات المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة والمزودة بأعلى تقنيات الاضاءة الخلفية التى تم تطويرها لشاشات ال" LED" الأصغر حجما.

وأوضحت أن الشاشة بها حوالى 28 ألف وحدة إضاءة "LED"، وذلك يجعلها تتفوق على الشاشات العادية بحوالى 3 أضعاف.

ويزود التلفاز بتقنية "Quantum dot NanoCell Color" وهى أعلى تقنية للألوان، كما يتمكن التحكم فى مستويات الإضاءة الخلفية والألوان السوداء الأكثر عمقا.

ويأتى مدعما بتقنية "AI sound pro"، وهى ميزة تساعد فى إعادة توزيع الصوت بدقة 5.1.2 قناة، بالإضافة إلى ضبط مستوى صوت التليفزيون تلقائيًا، مما يلغى التغييرات المفاجئة فى مستوى الصوت عندما يغير المستخدم القنوات أو المحتوى المعروض من التطبيقات.

ويتميز بدقة نقاء صورته التي تدعم تقنية 8K بدقة 33 مليون بكسل وحاصلة على شهادة Real8K، كما يقوم معالج a9 الذى ينتمى للجيل الرابع والداعم لتقنيات الذكاء الاصطناعى والـ 8K لتحديد أفضل وضع للصورة والصوت وتنقية الصورة من كل الضوضاء وتقديم توصيات بناءً على تفضيلات المشاهد لمنح تجربة مشاهدة لا مثيل لها.