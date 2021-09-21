بخطوات سهلة.. طريقة تحضير كفتة اللحم بالموزاريلا والشيدر

جدة - نرمين السيد - وهناك من يعشق تناول كفتة اللحم، التى من الممكن طهيها من خلال الاستعانة بالموزاريلا والشيدر، حتى تصبح وجبة شهية مميزة.

ولطهى كفتة اللحم بالموزاريلا والشيدر، نحتاج إلى مقادير بسيطة، وهى:

-600 جراما من اللحم المفروم.

-ثلث كوب من البقسماط.

-ملعقة صغيرة من الملح.

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

-نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

-بيضة.

-2 ملعقة كبيرة من الماء.

-جبن الشيدر.

-جبن الموزاريلا.

-2 كوب من صوص المكرونة الجاهزة.

-2 ملعقة كبيرة من البقدونس.

-ملعقة كبيرة من الزيت النباتى.

طريقة التحضير:

يجب تسخين الفرن على حرارة متوسطة، وتبطين الصينية بورق القصدير ودهنها بالزيت النباتى.

ويخلط اللحم المفروم مع البقسماط والملح والفلفل وبودرة الثوم والأوريجانو والبيضة والماء فى وعاء حتى تتمتزج المكونات.

وبعدها نحتاج لتشكيل اللحم فى صورة كرات متوسطة الحجم وحشوها بالجبن الشيدر وغلقها على شكل كرة، ثم وضعها فى صينية مجهزة وشويها لمدة 10 دقائق حتى تصبح بنية اللون.

وتوضع كرات اللحم فى مقلاة ويوزع صوص المكرونة عليها وتسخم لمدة 10 دقائق، ثم تقدم وعليها البقدونس والموزاريلا.