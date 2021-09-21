جدة - نرمين السيد - وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن الصاروخ "لونج مارش-7" انطلق حاملا المركبة (تيان تشو-3) فى تمام الساعة 3:10 بتوقيت بكين، من مركز ونتشانج لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد.
والتحمت المركبة بنجاح مع وحدة تيانخه الرئيسية بالمحطة الفضائية فى الساعة 1408 بتوقيت جرينتش، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".
وتنقل (تيان تشو-3) وقودا وإمدادات لثلاثة رواد فضاء من المقرر أن يسافروا إلى وحدة تيانخه فى أكتوبر، وستكون إقامتهم المقررة لمدة ستة أشهر هى المهمة الخامسة فى السلسلة والأخيرة لهذا العام.
وتعتزم الصين إطلاق مركبتين أخريين العام المقبل، هما ونتيان ومنجتيان، باستخدام صواريخ (لونج مارش- 5بى)، وهى أكبر وأقوى صواريخ النقل الفضائى بالصين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحام مركبة شحن فضائية بمحطة فضاء لاستكمال المهمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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