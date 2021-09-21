آبل تعمل على تطوير تقنية للكشف عن الاكتئاب

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن بيانات المستخدمين التى تعتمد التقنية الجديدة عليها تضم مستويات النشاط البدنى وأنماط النوم والحركة وسلوك الكتابة ومعلومات صحية أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطورى آبل يتطلعون إلى استخدام البيانات لتحسين الخوارزميات التى يمكنها اكتشاف علامات الاكتئاب ومشاكل أخرى تتعلق بالصحة النفسية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه التقنية تعد جزءًا من الجهد المشترك بين شركة آبل وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، بالإضافة إلى باحثين من شركة بيوجن الأمريكية وهى شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة فى أدوية اضطرابات الأمراض العصبية.

وتعتمد الدراسة التى تجريها جامعة كاليفورنيا على تتبع البيانات من الكاميرا الموجودة فى هواتف آيفون ولوحة المفاتيح ومدخلات الصوت لمقارنتها مع أنماط صحية أخرى للكشف عن الاكتئاب أو القلق.

من جهته، قال جيف ويليامز، مدير العمليات فى شركة آبل، خلال بيان صحفى، إن العام الماضى أكد أهمية الصحة والشركة تعمل على تمكين مستخدميها للقيام بدور أكثر فعالية فيما يتعلق بسلامتهم.