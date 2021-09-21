رئيس الوزراء البريطانى يؤكد لأول مرة أن لديه ستة أطفال

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء تأكيد "جونسون"، بعد تكهنات طويلة لوسائل الإعلام البريطانية حول عدد أطفاله بالضبط، وقد صرح مرارا أنه لن يناقش حياته الشخصية وأطفاله.

وفى حوار مع صحفيين من شبكات مختلفة، رد "جونسون" على سؤال لتأكيد ما إذا كان لديه بالفعل ستة أطفال فى الوقت الحالى بالقول "نعم".

وفى مايو المنصرم أصبح معروفا أن جونسون وخطيبته كارى سيموندز تزوجا فى حفل سرى وأنجبا طفلا بالفعل، وقبلها فى نهاية أبريل 2020 أنجب جونسون وسيموندز ابنا اسمه ويلفريد، بالإضافة إلى ذلك، لدى جونسون أربعة أطفال بالغين من الزواج من المحامية مارينا ويلر.