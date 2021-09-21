جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء تأكيد "جونسون"، بعد تكهنات طويلة لوسائل الإعلام البريطانية حول عدد أطفاله بالضبط، وقد صرح مرارا أنه لن يناقش حياته الشخصية وأطفاله.
وفى حوار مع صحفيين من شبكات مختلفة، رد "جونسون" على سؤال لتأكيد ما إذا كان لديه بالفعل ستة أطفال فى الوقت الحالى بالقول "نعم".
وفى مايو المنصرم أصبح معروفا أن جونسون وخطيبته كارى سيموندز تزوجا فى حفل سرى وأنجبا طفلا بالفعل، وقبلها فى نهاية أبريل 2020 أنجب جونسون وسيموندز ابنا اسمه ويلفريد، بالإضافة إلى ذلك، لدى جونسون أربعة أطفال بالغين من الزواج من المحامية مارينا ويلر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء البريطانى يؤكد لأول مرة أن لديه ستة أطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.