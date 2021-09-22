علماء هنود: شرب الشاى بانتظام يساعد فى علاج الأرق

جدة - نرمين السيد - وأظهرت دراسة مؤخرا، أن الشاى الأخضر منخفض الكافيين يقلل من درجات التوتر لدى الأشخاص فى منتصف العمر، وهذا يؤثر أيضا على جودة النوم.

ويحتوى هذا الشاى على الأحماض الأمينية الثيانين، وهى التى لها تأثير مفيد. ولكن من أجل محاربة الأرق بالشاى، عليك فقط اختيار المشروبات منزوعة الكافيين، أو التى تحتوى على نسبة منخفضة من هذا المكون.

ويعتبر شاى البابونج من أفضل الخيارات، فهو يحسن نوعية النوم ويقلل من التوتر. لكن من الواضح أن الأنواع المعتادة من الشاى الأسود أو الأخضر لن تساعدك على النوم بشكل أفضل، ولكنها على الأرجح ستنتج تأثيرا معاكسا، حسب Timesnownews.com.