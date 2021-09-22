يحتوى على سلاح .. أمريكا تعرب عن مخاوفها من قمر صناعى روسى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال خلال مؤتمر الفضاء الإلكترونى فى ولاية ماريلاند: "روسيا لديها فى المدار قمر ماتريوشكا مجهز بأسلحة لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية... هذا يحرمنا من فرصة استخدام الفضاء كمنصة تضاعف قدراتنا".

وزعم الجنرال الأمريكى أن القمر الصناعى الروسى مصمم مثل دمية "ماتريوشكا" التقليدية، حيث أن قمرا صناعيا يخفى بداخله قمرا آخر، والأخير بدوره يحتوى على سلاح قادر على تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية فى المدار من مسافة آمنة.

وسبق لـ البنتاجون، أن قال إنه يمكن استخدام الأقمار المفتشة الروسية لجمع المعلومات الاستخبارية أو تدمير الأجسام الفضائية الأخرى.