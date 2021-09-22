نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى أكتوبر والجيزة المعدنى

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جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما، بينما القليوبية تشهد زحاما عند "ميت حلفا" للمتجهين إلى مناطق شبرا الخيمة.
ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.
وكشف عن ظهور بعض الأحجام المتفرقة بمناطق الأعمال بالدائرى منها أعلى الخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، ومحور 26 يوليو عند ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.
كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.
وأضاف أن محافظة الجيزة تعمل محاورها الداخلية بشكل مرض، عدا أعلى كوبرى الجيزة المعدنى للقادم من فيصل والهرم.
أما محافظة القاهرة تشهد زحاما، محذرًا من سلوك كوبرى الوايلى والزاوية، كما هناك ارتفاع للكثافات أعلى أكتوبر عند منطقة الوصلة المعلقة.
وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرضى وطبيعى منها كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة.
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